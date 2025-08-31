Какие периоды не учитываются в стаж?

В стаж может не учитываться период работы, если деятельность осуществлялась без официального оформления, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Также стаж не засчитывается если:

во время периода работы (после 2004 года) не уплачивались взносы;

нет записей в трудовой книжке;

записи в трудовой книжке с ошибками;

лицо работало за рубежом, но, при этом, отсутствуют действующие международные соглашения, которые предусматривают зачисление такого стажа.

Также в стаж после 1 января 2004 года не засчитывается учебный период. Речь идет об обучении в вузах и колледжах.

Как подтвердить стаж до 2004 года? До проведения пенсионной реформы, стаж засчитывался несколько по-другому. Чтобы учитывалось время работы до 2004 года, нужно иметь документальное подтверждение. Речь идет, в частности, о трудовой книжке или письменных справках с предприятий.

Сколько надо стажа, чтобы выйти на пенсию в 2025 году?

Чтобы уйти на заслуженный отдых в 2025 году, необходимо приобрести достаточное количество стажа. Этот показатель зависит от возраста: