Какие периоды не учитываются в стаж?
В стаж может не учитываться период работы, если деятельность осуществлялась без официального оформления, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Также стаж не засчитывается если:
- во время периода работы (после 2004 года) не уплачивались взносы;
- нет записей в трудовой книжке;
- записи в трудовой книжке с ошибками;
- лицо работало за рубежом, но, при этом, отсутствуют действующие международные соглашения, которые предусматривают зачисление такого стажа.
Также в стаж после 1 января 2004 года не засчитывается учебный период. Речь идет об обучении в вузах и колледжах.
Как подтвердить стаж до 2004 года?
До проведения пенсионной реформы, стаж засчитывался несколько по-другому. Чтобы учитывалось время работы до 2004 года, нужно иметь документальное подтверждение. Речь идет, в частности, о трудовой книжке или письменных справках с предприятий.
Сколько надо стажа, чтобы выйти на пенсию в 2025 году?
Чтобы уйти на заслуженный отдых в 2025 году, необходимо приобрести достаточное количество стажа. Этот показатель зависит от возраста:
- при выходе на пенсию в 60 лет в этом году нужно приобрести как минимум 32 года страхового стажа;
- в 63 года достаточно – 22 лет страхового стажа;
- в 65 лет – 15 лет страхового стажа.