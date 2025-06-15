Какие годы работы не засчитают при выходе на пенсию

Не все периоды трудовой деятельности засчитываются в страховой стаж. А значит, могут помешать вовремя выйти на пенсию, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ. В частности, не учтут:

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работу без официального оформления или без уплаты ЕСВ;

обучение в вузах, колледжах и техникумах после 2004 года;

трудовую деятельность по гражданско-правовым договорам до 2016 года;

работу до 2004 года без записи в трудовой книжке.

Однако в страховой стаж включают работу до 2004 года. Но при условии, что она правильно оформлена в трудовой книжке. Кроме этого, в стаж засчитывают периоды очного обучения, если они происходили до 2004 года.