Какие годы работы не засчитают при выходе на пенсию
Не все периоды трудовой деятельности засчитываются в страховой стаж. А значит, могут помешать вовремя выйти на пенсию, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ. В частности, не учтут:
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- работу без официального оформления или без уплаты ЕСВ;
- обучение в вузах, колледжах и техникумах после 2004 года;
- трудовую деятельность по гражданско-правовым договорам до 2016 года;
- работу до 2004 года без записи в трудовой книжке.
Однако в страховой стаж включают работу до 2004 года. Но при условии, что она правильно оформлена в трудовой книжке. Кроме этого, в стаж засчитывают периоды очного обучения, если они происходили до 2004 года.
Что такое страховой стаж для выхода на пенсию
Страховой стаж это периоды, когда за человека платили единый социальный взнос. Вместе с этим в Украине в страховой стаж также учитывают время отпуска по уходу за ребенком до 3 лет.