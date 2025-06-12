Как засчитывают страховой стаж мобилизованным

Мобилизованным украинцам весь период, который они провели на военной службе, засчитывается в страховой и трудовой стаж, а также в выслугу лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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В страховой стаж военнослужащих также засчитывают период пребывания в плену.

Даже если работодатель не платит страховые взносы за работника, которого мобилизовали в армию, время службы:

не теряется для начисления пенсии;

не прерывает стаж работы по специальности.

Важно! Мобилизация также не является основанием для увольнения человека с работы. Работодатель на время прохождения сотрудником военной службы отстраняет его от выполнения служебных обязанностей и делает соответствующую запись в трудовой книжке. Однако рабочее место сохраняется за мобилизованным.

Как рассчитываются стаж за службу в зоне боевых действий

Мобилизованным украинцам, которые служат в зоне боевых действий, стаж засчитывают в тройном размере, то есть 1 месяц считается за 3.

Участие в боевых действиях дает военным право на пенсию за выслугу лет:

мужчины могут выйти на пенсию в 55 лет при наличии 25 лет стажа;

женщины имеют право на пенсию в 50 лет при наличии 20 лет стажа.

Для оформления пенсии с зачислением тройного стажа военному необходимо подать оригиналы документов в Пенсионный фонд:

паспорт;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

удостоверение участника боевых действий;

справку о службе в зоне боевых действий;

трудовую книжку или документы о стаже (документы о прохождении военной службы);

справки о заработной плате или денежном обеспечении (в случае отсутствия данных о заработной плате в Реестре застрахованных лиц);

фото для получения пенсионного удостоверения.

Стоит знать! Документы для оформления пенсий военнослужащим, как правило, готовят территориальные центры комплектования и социальной поддержки или подразделения, где несли службу военные.