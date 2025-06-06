Можно ли выйти на пенсию без страхового стажа

Для ее получения следует обратиться в исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов, пишет 24 Канал со ссылкой на Дію.

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Право на временную помощь имеет лицо, достигшее возраста, определенного частью первой статьи 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", однако не приобрело права на пенсионную выплату. Причиной тому стало отсутствие у него в наличии не менее 15 лет страхового стажа.

Для назначения временной помощи лицо подает в орган социальной защиты населения по зарегистрированному месту жительства или месту фактического проживания подает заявление и определенный пакет документов,

– говорится в сообщении.

Подать заявление на получение услуги заявитель может лично или через законного представителя, путем отправки документов по почте или электронной почте. Следует отправить следующие документы:

Заявление по форме, утвержденной Минсоцполитики. Паспорт гражданина Украины. Документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика. Справка об имеющемся трудовом стаже, выдана органами Пенсионного фонда Украины. Декларация о доходах и имущественном состоянии (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи) за последние шесть календарных месяцев, предшествующих месяцу обращения за назначением временной помощи. Копия решения о назначении опекуна (для лица, которое признано недееспособным).

Обратите внимание! Выплата помощи не останавливается, даже если получатель пропустил срок ее пересмотра.