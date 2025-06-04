Кто имеет право на тройной стаж

Участники боевых действий в Украине имеют право на досрочную пенсию по возрасту по достижении 55 лет для мужчин, при наличии 25 лет стажа, и 50 лет для женщин со стажем от 20 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Военнослужащие, которые несут службу в зоне боевых действий, имеют право на зачисление страхового стажа в соотношении 1:3. То есть им засчитается тройной стаж – 1 месяц за три.

Тройное начисление стажа применяется, если военный служит в зоне боевых действий не менее месяца. Крайний предел не установлен, поэтому всю службу в условиях повышенного риска посчитают для назначения пенсии по формуле 1:3.

Важно! Размер пенсии участника боевых действий будет зависеть от продолжительности страхового стажа и полученного заработка, с которого уплачивались страховые взносы.

Как засчитывают тройной стаж

Для оформления пенсии с зачислением тройного стажа участнику боевых действий нужно подать оригиналы документов в Пенсионный фонд:

паспорт;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

удостоверение участника боевых действий;

справку о службе в зоне боевых действий;

трудовую книжку или документы о стаже (документы о прохождении военной службы);

справки о заработной плате или денежном обеспечении (в случае отсутствия данных о заработной плате в Реестре застрахованных лиц);

фото для получения пенсионного удостоверения.

Заявление о назначении пенсии участнику боевых действий можно подать лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда или с помощью вебпортала ПФУ.

Стоит знать! Тройной размер страхового стажа также засчитывается при назначении пенсии депортированным лицам, если они находились на спецпоселении, за время работы.