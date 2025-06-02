Что такое трудовой стаж

Трудовой стаж - это период работы, подтвержденный записями в трудовой книжке или другими документами, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Трудовой стаж, полученный до 1 января 2004 года автоматически приравнивается к страховому стажу. Страховой стаж - это период, в течение которого человек подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы.

Для тех, кто работал официально до 2004 года и после, для выхода на пенсию суммируются фактический трудовой и страховой стаж.

Что входит в трудовой стаж

Военная служба

Период прохождения военной службы до 01.01.2004 засчитывается на основании военных билетов, справок военных комиссариатов, воинских частей и учреждений Минобороны, справок архивных и военно-лечебных учреждений. После 01.01.2004 зачисляется по данным персонифицированного учета.

Обучение в вузах

До 01.01.2004 засчитывается только период на дневной форме обучения и подтверждается дипломами, удостоверениями, свидетельствами, а также справками и другими документами, которые выданы на основании архивных данных и содержат сведения о периоде обучения. После 01.01.2004 засчитываются только при условии добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Период получения пособия по безработице

До 01.01.2004 засчитывается по записям в трудовой книжке, внесенными органом государственной службы занятости, или на основании справки службы занятости о периоде получения пособия по безработице.

Работа заключенных

До 01.01.2004 засчитывается при условии выплаты страховых взносов. После 01.01.2004 засчитывается по данным персонифицированного учета, исходя из суммы уплаченных взносов.

Работа по договору ГПХ

До 01.01.2004 засчитывается на основании справки органов внутренних дел и справки об уплате страховых взносов в Пенсионный фонд. После 01.01.2004 засчитывается по данным персонифицированного учета, исходя из суммы уплаченных взносов

Предпринимательство

До 01.01.2004 засчитывается на основании справки Пенсионного фонда Украины об уплате страховых взносов.

Что не входит в трудовой стаж

В трудовой стаж не входят:

стаж до 2004 года, сведения о котором не внесены в трудовую книжку - зачислить такой стаж можно на основании уточняющих справок, актов-сверок или через комиссию;

время, которое человек проработал без официального оформления - то есть, не платил взносы в ПФУ;

время обучения в колледжах, техникумах и высших учебных заведениях после 2004 года.

Также до 2016 года не засчитывают периоды, когда человек работал по гражданско-правовому договору, поскольку за сотрудников в то время не платили взносы.