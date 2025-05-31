Какие годы стажа не подойдут для выхода на пенсию

При исчислении страхового стажа учитываются не все периоды трудовой деятельности. В частности, не засчитываются годы без официального трудоустройства и работа без уплаты страховых взносов, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Кроме того, в страховой стаж не включаются такие периоды:

работа до 2004 года без записи в трудовой книжке;

трудовая деятельность по гражданско-правовым договорам до 2016 года, когда страховые взносы не уплачивались;

обучение в колледжах, техникумах и университетах после 2004 года.

Если работа до 2004 года не имеет записи в трудовой книжке, чтобы ее зачислили в страховой стаж, нужно предоставить Пенсионному фонду справки, акты сверки или свидетельства двух коллег, которые подтвердят этот период.