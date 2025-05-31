Які роки стажу не підійдуть для виходу на пенсію

Під час обчислення страхового стажу враховуються не всі періоди трудової діяльності. Зокрема, не зараховуються роки без офіційного працевлаштування та робота без сплати страхових внесків, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Окрім того, до страхового стажу не включаються такі періоди:

робота до 2004 року без запису в трудовій книжці;

трудова діяльність за цивільно-правовими договорами до 2016 року, коли страхові внески не сплачувалися;

навчання у коледжах, технікумах і університетах після 2004 року.

Якщо робота до 2004 року не має запису в трудовій книжці, щоб її зарахували до страхового стажу, потрібно надати Пенсійному фонду довідки, акти звірки або свідчення двох колег, які підтвердять цей період.