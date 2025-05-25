Який стаж враховуватимуть для призначення пенсії

Уряд ухвалив постанову Міністерства соціальної політики, яка дозволила включати страховий стаж, набутий українцями за кордоном, до загального стажу. У 2025 році закордонний стаж теж враховуватимуть для призначення пенсії за віком в Україні, повідомляє Канал 24.

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Раніше для призначення пенсії враховувався стаж, набутий в Україні. Винятком були лише ті країни, з якими Україна мала угоди щодо врахування стажів. Але після рішення уряду, набутий за кордоном стаж включать у загальний, незалежно від того, чи є така угода, розповіла перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак

Ця норма – дуже важлива. Виходячи з того, що сьогодні значна частина українців працює за кордоном, ми сподіваємося на їхнє повернення в Україну, а їхній період роботи за кордоном буде враховуватися в стаж для призначення пенсії в майбутньому,

– наголосила Марчак.

Таким чином, якщо людина пропрацювала 27 років в Україні і ще 5 за кордоном, то раніше вона б часто не мала права на пенсію за віком. Тепер вона зможе включити закордонний стаж до стажу в Україні і мати право на пенсію за віком.

Важливо! Закордонний стаж буде враховуватися в загальний лише при наявності у людини документів, які підтверджують її роботу за кордоном.

Який страховий стаж потрібен у 2025 році для пенсії за віком

Вік виходу на пенсію в Україні залежить від тривалості страхового стажу. У 2025 році для призначення пенсії за віком необхідно мати:

в 60 років – не менше 32 років стажу,

в 63 роки – від 22 до 32 років стажу;

в 65 років – від 22 до 15 років стажу.

Варто знати! Тривалість страхового стажу напряму впливає на розмір майбутньої пенсії. Чим довше людина сплачує страхові внески і чим більший їхній розмір, тим більшу пенсію вона зможе отримувати.