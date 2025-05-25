Какой стаж будут учитывать для назначения пенсии

Правительство приняло постановление Министерства социальной политики, которое позволило включать страховой стаж, приобретенный украинцами за рубежом, в общий стаж. В 2025 году зарубежный стаж тоже будут учитывать для назначения пенсии по возрасту в Украине, сообщает Канал 24.

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Ранее для назначения пенсии учитывался стаж, приобретенный в Украине. Исключением были только те страны, с которыми Украина имела соглашения по учету стажей. Но после решения правительства, приобретенный за рубежом стаж включат в общий, независимо от того, есть ли такое соглашение, рассказала первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак

Эта норма – очень важна. Исходя из того, что сегодня значительная часть украинцев работает за рубежом, мы надеемся на их возвращение в Украину, а их период работы за рубежом будет учитываться в стаж для назначения пенсии в будущем,

– подчеркнула Марчак.

Таким образом, если человек проработал 27 лет в Украине и еще 5 за рубежом, то раньше он бы часто не имел права на пенсию по возрасту. Теперь он сможет включить зарубежный стаж в стаж в Украине и иметь право на пенсию по возрасту.

Важно! Заграничный стаж будет учитываться в общий лишь при наличии у человека документов, которые подтверждают его работу за границей.

Какой страховой стаж нужен в 2025 году для пенсии по возрасту

Возраст выхода на пенсию в Украине зависит от продолжительности страхового стажа. В 2025 году для назначения пенсии по возрасту необходимо иметь:

в 60 лет – не менее 32 лет стажа,

в 63 года – от 22 до 32 лет стажа;

в 65 лет – от 22 до 15 лет стажа.

Стоит знать! Продолжительность страхового стажа напрямую влияет на размер будущей пенсии. Чем дольше человек платит страховые взносы и чем больше их размер, тем большую пенсию он сможет получать.