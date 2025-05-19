Яку пенсію отримуватиме українець з 50 роками стажу

Право на призначення пенсії за віком визначають залежно від набутого страхового стажу при досягненні 60, 63 або 65 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на Федерацію профспілок.

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Розмір виплат визначають для кожного пенсіонера індивідуально. Він залежить від набутого ним страхового стажу, віку та отриманої зарплати, з якої сплачувалися страхові внески. Нині пенсію можна вирахувати за єдиною формулою: пенсія = зарплата × коефіцієнт страхового стажу.

Коефіцієнт страхового стажу – кількість стажу роботи, помножена на величину оцінки одного року страхового стажу та поділена на 12. Тобто загальну кількість років стажу необхідно множити на 0,01. У випадку з 50 роками стажу коефіцієнт вийде 0,5.

Порахуємо розмір виплат при умові виходу на пенсію в 60 років:

при зарплаті 8 000 гривень – 8 000 × 0,5 = 4 000 гривень;

при зарплаті 15 000 гривень – 15 000 × 0,5 = 7 500 гривень;

при зарплаті 20 000 гривень – 20 000 × 0,5 = 10 000 гривень;

при зарплаті 30 000 гривень – 30 000 × 0,5 = 15 000 гривень.

Який розмір пенсії у 2025 році

Мінімальний розмір пенсії за віком становить 2 361 гривня. Також до пенсій встановлюються щомісячні доплати у розмірі, щоб пенсійні виплати не були нижче:

непрацюючим пенсіонерам, незалежно від віку та стажу роботи – 3 038 гривень;

пенсіонерам у віці від 75 до 80 років, незалежно від факту роботи, при наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок – 3 613 гривень;

пенсіонерам, яким виповнилося 80 років і більше, незалежно від факту роботи, при наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок – 3 758 гривень;

Максимальна пенсія в Україні залишатиметься на рівні 23 610 гривень з 2025 по 2027 рік з урахуванням всіх доплат та надбавок до пенсії.