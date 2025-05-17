Коли варто змінювати вид пенсії

Інколи вигідніше перейти з пенсії за віком на пенсію по інвалідності, якщо є додатковий страховий стаж. Якщо ж стажу не вистачає, то краще залишитися на віковій пенсії, передає 24 Канал із посиланням на "На пенсії".



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При розгляді переходу з вікової пенсії на пенсію по інвалідності важливо враховувати також групу інвалідності та дату її встановлення, адже це може вплинути на розмір виплат.

Кому можуть перерахувати пенсію при зміні виду пенсії

Якщо після оформлення пенсії по інвалідності людина ще щонайменше два роки офіційно працювала, під час переходу на пенсію за віком Пенсійний фонд перерахує виплати. У розрахунок візьмуть оновлену середню зарплату за останні три роки, що може значно збільшити пенсію.

В інших випадках розмір пенсії визначатимуть за старим показником зарплати. А саме тим, що враховувався при призначенні попередньої пенсії.