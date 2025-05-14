Які умови виходу на пенсію в 2025 році

Цьогоріч піти на пенсію за віком можна з 60 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Це зможуть зробити люди, які досягли:

60 років – стаж не менше 32 років;

63 років – стаж 22-32 років;

65 років – стаж 15-22 років.

На яку пенсію можна розраховувати із зарплатою 17 000 гривень

Для обрахунку розміру пенсії в ПФУ розробили Пенсійний калькулятор. Тому, зважаючи на дані сервісу, пенсії на загальних умовах для чоловіків та жінок із зарплатою у 17 000 гривень різняться.

Для чоловіка:

за умови виходу на пенсію в 60 років – 6 518 гривень;

за умови виходу на пенсію в 63 роки – 7 695 гривень;

за умови виходу на пенсію в 65 років – 8 474 гривні.

Для жінки:

за умови виходу на пенсію в 60 років – 5 587 гривень;

за умови виходу на пенсію в 63 роки – 6 593 гривень;

за умови виходу на пенсію в 65 років – 7 263 гривень.

Інший розмір пенсії матимуть суддя, підприємець, військовий, держслужбовець чи шахтар. Для більш точного розрахунку можна скористатися формулою ПФУ: Пенсія = зарплата × коефіцієнт страхового стажу.

Коефіцієнт страхового стажу – кількість стажу роботи, помножена на величину оцінки одного року страхового стажу та поділена на 12. Тобто загальну кількість років стажу необхідно множити на 0,01.