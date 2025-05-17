Когда стоит менять вид пенсии

Иногда выгоднее перейти с пенсии по возрасту на пенсию по инвалидности, если есть дополнительный страховой стаж. Если же стажа не хватает, то лучше остаться на возрастной пенсии, передает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".



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При рассмотрении перехода с возрастной пенсии на пенсию по инвалидности важно учитывать также группу инвалидности и дату ее установления, ведь это может повлиять на размер выплат.

Кому могут пересчитать пенсию при изменении вида пенсии

Если после оформления пенсии по инвалидности человек еще минимум два года официально работал, при переходе на пенсию по возрасту Пенсионный фонд пересчитает выплаты. В расчет возьмут обновленную среднюю зарплату за последние три года, что может значительно увеличить пенсию.

В других случаях размер пенсии будут определять по старому показателю зарплаты. А именно тем, что учитывался при назначении предыдущей пенсии.