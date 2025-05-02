Яка мінімальна пенсія при повному стажі

Крім цього, є державні гарантії мінімального пенсійного забезпечення, які залежать від віку та стажу, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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За даними Пенсійного фонду, у 2025 році мінімальні пенсії становлять:

2 725 гривень – для всіх непрацюючих пенсіонерів, незалежно від стажу;

2 980 гривень – для пенсіонерів до 70 років та осіб з інвалідністю I групи з повним стажем;

3 240 гривень – для пенсіонерів віком від 70 до 80 років зі стажем 30/35 років;

3 370 гривень – для пенсіонерів від 65 до 70 років з повним стажем, а також для осіб 80+ зі стажем 20 років (жінки) та 25 років (чоловіки).

Мінімальна пенсія при неповному стажі

Якщо у людини неповний страховий стаж (наприклад, 20 років) і вона працювала за мінімальну зарплату, пенсія буде нижчою, ніж у тих, хто має повний стаж.

У такому випадку розмір пенсії становитиме близько 20% від зарплати. Тобто, якщо зарплата була 8 000 гривень, то пенсія може бути приблизно 1 600 гривень.

Втім, оскільки пенсія не може бути нижчою від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, то особа отримуватиме саме цей мінімум – 2 361 гривню.