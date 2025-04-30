Хто з пенсіонерів має право на вказаний перерахунок

Право на перерахунок визначається саме кількістю набутого стажу та часом, що минув з моменту останнього перерахунку або ж призначення пенсії, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Зауважте! Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вказує, що під квітневий перерахунок підпадають виплати 630 тисяч працюючих пенсіонерів.

Під цей перерахунок підпадають особи, які після призначення або попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати, за умови, що вони набули не менше як 24 місяці страхового стажу. Для таких громадян доступний найвигідніший варіант перерахунку. Йдеться про дорахування:

новонабутого стажу;

або ж дораховують стаж і враховують зарплату після призначення чи попереднього перерахунку пенсії.

Також перерахунок доступний для громадян, які після призначення або попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати і набули менш як 24 місяців страхового стажу. За умови, що з моменту останнього перерахунку чи призначення пенсії пройшло щонайменше 2 календарних роки.

Зверніть увагу! Для таких осіб зростання виплат відбувається лише з дорахуванням новонабутого страхового стажу.