Кому перерахують пенсію

Пенсія буде перерахована з урахуванням додаткового стажу та, за потреби, заробітку, отриманого після призначення пенсії, передає 24 Канал з посиланням на частину четверту статті 42 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

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Якщо ж після призначення або попереднього перерахунку пенсії на 1 березня 2025 року набрано менш як 24 місяців страхового стажу, перерахунок можливий лише через два роки після останнього перерахунку, і враховується лише додатковий стаж.

Коли можна отримати доплату

Перерахунок здійснюється автоматично, без необхідності особистого звернення до Пенсійного фонду. Виплати за оновленими розрахунками починаються з квітня.

Але фактично пенсіонери можуть отримати підвищені суми разом із доплатою за попередні місяці у червні, після надходження звітності про сплату єдиного соціального внеску за І квартал.

Зауважте! Пенсіонери, які отримують пенсію за вислугу років, мають право на перерахунок лише після досягнення пенсійного віку, встановленого законодавством.