Кому пересчитают пенсию

Пенсия будет пересчитана с учетом дополнительного стажа и, при необходимости, заработка, полученного после назначения пенсии, передает 24 Канал со ссылкой на часть четвертую статьи 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Если же после назначения или предварительного перерасчета пенсии на 1 марта 2025 года набрано менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчет возможен только через два года после последнего перерасчета, и учитывается только дополнительный стаж.

Когда можно получить доплату

Перерасчет осуществляется автоматически, без необходимости личного обращения в Пенсионный фонд. Выплаты по обновленным расчетам начинаются с апреля.

Но фактически пенсионеры могут получить повышенные суммы вместе с доплатой за предыдущие месяцы в июне, после поступления отчетности об уплате единого социального взноса за I квартал.

Обратите внимание! Пенсионеры, которые получают пенсию за выслугу лет, имеют право на перерасчет только после достижения пенсионного возраста, установленного законодательством.