Кто из пенсионеров имеет право на указанный перерасчет

Право на перерасчет определяется именно количеством приобретенного стажа и временем, прошедшим с момента последнего перерасчета или назначения пенсии, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Обратите внимание! Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль указывает, что под апрельский перерасчет подпадают выплаты 630 тысяч работающих пенсионеров.

Под этот перерасчет подпадают лица, которые после назначения или предыдущего перерасчета пенсии продолжали работать, при условии, что они приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа. Для таких граждан доступен самый выгодный вариант перерасчета. Речь идет о досчете:

новоприобретенного стажа;

или же досчитывают стаж и учитывают зарплату после назначения или предыдущего перерасчета пенсии.

Также перерасчет доступен для граждан, которые после назначения или предыдущего перерасчета пенсии продолжали работать и приобрели менее 24 месяцев страхового стажа. При условии, что с момента последнего перерасчета или назначения пенсии прошло не менее 2 календарных лет.

Обратите внимание! Для таких лиц рост выплат происходит только с досчетом новоприобретенного страхового стажа.