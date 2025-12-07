Хто може втратити пенсію?

Ідентифікація потрібна, щоб перевірити та підтвердити особу одержувачів пенсії, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2025 року, яка чинна від 20 березня цього року, визначає правила виплати пенсій трьох категоріям українських пенсіонерів:

людям, які виїхали за кордон на певний період;

пенсіонерам, які досі проживають на тимчасово окупованих Росією українських територіях;

громадянам, що виїхали з-під окупації та проживають у підконтрольних регіонах України.

Пенсіонери, які належать до цих трьох категорій мають пройти процедуру фізичної ідентифікації до 31 грудня 2025 року.

Для пенсіонерів за кордоном ідентифікація обов'язкова за таких умов:

якщо вони перебувають за межами України понад 183 дні на рік (включно з днями від’їзду та приїзду);

якщо отримали тимчасовий захист або статус біженця;

якщо не оформили документи на постійне проживання за кордоном.

Важливо! Пенсійний фонд не зможе нараховувати виплати громадянам, які вчасно не пройшли фізичну ідентифікацію, тож пенсію їм припинять виплачувати вже з січня 2026 року.

Як пройти ідентифікацію?

Пройти процедуру ідентифікації можна кількома способами. ПФУ дозволяє обрати той, який найбільше підходить пенсіонеру:

Особисто звернутися до банку, де людина отримує пенсію або ж до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду;

Дистанційно ідентифікуватися через відеоконференцзв’язок з представником фонду. Під час нього потрібно показати документ, який посвідчує особу пенсіонера, відповідно до порядку, затвердженого ПФУ.

Онлайн авторизуватися в особистому кабінеті на вебпорталі фонду. Але для цього знадобиться КЕП (кваліфікований електронний підпис) "Дія.Підпис", створений через мобільний застосунок Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

Також пенсіонери мають повідомити Пенсійний фонд, якщо отримують страхові виплати або ж пенсії від Росії.

Варто знати! Пенсіонери за кордоном мають можливість звернутися до дипломатичної установи, щоб засвідчити свій факт перебування в живих та пройти ідентифікацію, пише ПФУ.

Як перевірити статус ідентифікації?