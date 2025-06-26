Як працюватиме ідентифікація ПФУ

Ідентифікація потрібна для перевірки отримувачів пенсій, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Завдяки йому пенсіонери в будь-який момент можуть перевірити статус проведеної ідентифікації:

дату останньої ідентифікації;

джерело проведення ідентифікації, наприклад, банківську установу.

Відстежуючи це, пенсіонери можуть перевірити дату останньої ідентифікації й знатимуть, коли потрібно пройти наступну процедуру.

Це важливо, оскільки, згідно з пенсійним законодавством України, проходити ідентифікацію пенсіонери мають раз на рік, інакше нарахування пенсійних виплат на банківські картки чи поштові відділення призупинять.

Як перевірити ідентифікацію

Для того, щоб скористатись сервісом, потрібно зробити кілька кроків:

Крок 1. Зайдіть на вебпортал електронних послуг ПФУ.

Зайдіть на вебпортал електронних послуг ПФУ. Крок 2. Авторизуйтесь одним зі способів: за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або Дія.Підпису. Увійдіть в особистий кабінет.

Авторизуйтесь одним зі способів: за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або Дія.Підпису. Увійдіть в особистий кабінет. Крок 3. У меню ліворуч оберіть рубрику "Моя ідентифікація".

Якщо сервіс не відображається, потрібно оновити сторінку натисканням клавіші F5. При цьому поля "Дата" та "Джерело" залишатимуться порожніми для пенсіонерів, які не потребують ідентифікації або жодного разу її не проходили.

Скорочення пенсій в Україні

Кабінет Міністрів України погодив рішення щодо можливого скорочення пенсійних виплат для пенсіонерів, які отримують доплати за проживання в гірській місцевості.

Річ у тім, що відповідні виплати надавалися українцям після ухвалення ВРУ Закону "Про статус гірських населених пунктів в Україні" у 1995 році. Причиною стала недостатня розвиненість сфери застосування праці та системи соціально-побутового обслуговування, а також обмеження доступності транспорту у гірській місцевості.

Тобто українці, які проживають в гірській місцевості, отримують доплати у розмірі 20% до своєї пенсії. Однак у бюджеті на 2025 рік такі доплати не передбачені.