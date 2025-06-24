Які податки має платити працюючий пенсіонер

Але податкові зобов’язання пенсіонерів не відрізняються від загальних ставок для інших працівників, передає 24 Канал з посиланням на адвокатське об'єднання "Бачинський та партнери".

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До обов’язкових податків для пенсіонерів в Україні входить:

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 18%. Військовий збір (ВЗ) — 5%.

Наприклад, якщо пенсіонер отримує зарплату у розмірі у 10 000 гривень, то податки будуть такими:

ПДФО: 10 000 гривень × 18% = 1 800 грн;

військовий збір: 10 000 гривень × 5% = 500 грн.

Тому загальна сума утриманих податків становитиме 2 300 гривень. Водночас "чиста" зарплата складатиме 7 700 гривень.

Зверніть увагу! ПДФО нараховується на більшість видів доходів, зокрема стипендії, бонуси та премії.

Оподаткування пенсії працюючих пенсіонерів

Станом на зараз пенсії, які не перевищують трьох мінімальних зарплат на місяць, не оподатковуються. У 2025 році мінімальна зарплата становить 8 000 гривень. Тому оподаткуванню не підлягає пенсія, яка не перевищує 24 000 гривень.

Якщо ж пенсіонер має додаткові доходи, то вони сумуються із пенсією. І якщо загальний дохід перевищує 24 000 гривень на місяць, то на надлишкову суму нараховується податок. Він становить 15% або 20% залежно від величини доходу. Але це стосується лише високих пенсій.

Зауважте! Більшість пенсіонерів не підпадають під це оподаткування, адже у 2025 році мінімальна пенсія в Україні становить 2 361 гривню.