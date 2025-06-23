Як та кому слід сплачувати податок з благодійної допомоги

Однак деякі види повинні оподатковуватися, передає 24 Канал з посиланням на Безплатну правічну допомогу.

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Благодійна допомога існує двох видів:

цільова (чітко визначена, на що її можна витратити) нецільовою (можна витратити взагалі на будь-що).

У податковій декларації слід вказувати факт отримання нецільової благодійної допомоги. Її сума має перевищувати граничний розмір (у 2025 році це – 4 240 гривень).

Зверніть увагу! Сплатити податок необхідно з різниці між отриманою допомогою та граничним розміром, тобто якщо отримано 10 000 гривень, то оподатковується 5 760 гривень.

Хто не сплачує податок за допомогу

Зокрема не сплачують податок за отриману допомогу постраждалі внаслідок таких подій:

екологічних, техногенних та інших катастроф;

стихійних лих, аварій, епідемій;

збройної агресії Росії під час воєнного стану.

Крім того, не оподатковується допомога (на будь-яку суму), що надана:

медзакладам на оплату лікування й операцій;

реабілітаційним і протезно-ортопедичним підприємствам;

дитячим будинкам, інтернатам;

установам для людей без житла

пенітенціарним закладам;

будинкам-інтернатам для людей з інвалідністю або пенсіонерів;

геріатричним пансіонатам;

науковцям (на покриття витрат);

аматорським спортивним організаціям, навчальним закладам для дітей з інвалідністю;

усиновлювачам, прийомним батькам, опікунам, дитячим будинкам сімейного типу (до 300 тисяч гривень на рік);

передбачена Податковим кодексом України.

Слід також додати, що цільову благодійну допомогу необхідно витратити протягом 12 місяців після отримання. Однак термін може бути дещо більший – до 24 місяців – якщо допомога спрямована на лікування.

Важливо! У разі невикористання за призначенням гроші слід повернути благодійнику або включити до оподатковуваного доходу.