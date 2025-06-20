Чи можуть мобілізовані ФОПи не платити податки та що для цього потрібно – повідомляє 24 Канал з посиланням на юридичну компанію INSEININ.

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У якому випадку ФОП може не платити податки

За словами фахівців, у випадку, якщо ФОП припиняє підприємницьку діяльність на період військової служби, він може бути звільнений від нарахування податків та зборів.

Проте для цього необхідно подати заяву до податкового органу про неможливість виконання податкових обов'язків протягом 60 календарних днів з місяця мобілізації ФОПа. Окрім цього, необхідно додати відповідні документи, наприклад, копію військового квитка або повістки.

Зауважимо, що термін звільнення від сплати податків триває до завершення воєнного стану або до дати демобілізації підприємця (з додатковим шестимісячним періодом після демобілізації). Однак якщо ФОП продовжує вести бізнес під час служби, дані нараховуються в стандартному порядку.

Нагадаємо, що ФОП на загальній системі сплачує кілька основних податків та зборів. Розміри їхнього нарахування та терміни сплати мають важливе значення для підприємців.