Кожен другий ФОП в Україні має борг

Це майже 62% від усіх активних ФОПів у країні – близько 2,1 мільйона. Про це свідчать дані Державної податкової служби, оприлюднені платформою Opendatabot, інформує 24 Канал.

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Загальна сума заборгованості таких підприємців перевищує 13 мільярдів гривень.

Зростання з початку війни

Критичне зростання кількості боржників почалося з початком повномасштабного вторгнення: у лютому 2022 року їх було менше 700 тисяч, а сума боргу становила 7 мільярдів гривень. Найбільший приріст припав на перший рік війни – +31%. У 2024-му негативна динаміка відновилась – +16%.

Примітно, що останні 5 місяців показник майже не змінюється, кількість ФОПів-боржників тримається на історичному максимумі.

Зауважимо, за даними Бюро економічної безпеки, понад 50 тисяч ФОПів в Україні використовуються в схемах, пов'язаних із незаконною діяльністю.