До схем залучають студентів

Як повідомив керівник управління детективів БЕБ Олександр Ткачук під час робочої наради з представниками ДПС та Держфінмоніторингу, частину таких схем реалізують через залучення молоді та студентів, інформує 24 Канал.

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За винагороду вони передають свої електронні підписи та відкривають банківські рахунки, які потім використовуються для ухилення від податків та легалізації сумнівних доходів.

"Йдеться не лише про податкові втрати, а й про масштабне використання ФОП-статусів у незаконних фінансових операціях", – йдеться в заяві БЕБ.

Масштаби проблеми

За даними відомства, нині в Україні діє близько 2,1 мільйонів активних ФОПів. Для ефективного реагування на поширення тіньових схем, БЕБ ініціює створення міжвідомчого центру протидії податковим правопорушенням спільно з податковою та фінмоніторингом.