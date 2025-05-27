Хто належить до 2 групи ФОП

Які обмеження діють, що входить до ліміту, та які наслідки можуть бути у разі його перевищення, розповідає 24 Канал.

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Підприємці 2 групи – це фізособи, які:

не використовують найману працю або мають до 10 працівників;

здійснюють господарську діяльність у сфері роздрібної торгівлі, громадського харчування або надають побутові послуги населенню;

працюють переважно з фізичними особами, а також з іншими ФОПами та юрособами на єдиному податку.

Який ліміт доходу для ФОП 2 групи у 2025 році

Станом на червень 2025 року, ліміт доходу для ФОПів 2 групи залишається без змін і становить 6 672 000 гривень (834 розмірів МЗП).

Важливо: йдеться саме про дохід, а не про прибуток. У розрахунок включаються всі надходження на рахунки або в касу ФОПа.

Що буде у разі перевищення ліміту Підприємець повинен перейти на 3 групу єдиного податку або на загальну систему. Ба більше, у такому випадку потрібно буде сплатити 15% від суми перевищення і подати уточнену декларацію, щоб перерахувати податки.

Ставка ЄП для ФОП другої групи фіксована, прив'язана до показника МЗП, і становить 20% від її розміру, актуального на 1 січня. Ставка не змінюється протягом року, навіть якщо розмір мінімальної зарплати підвищувався. У 2025 році сума податку становить 1600 гривень в місяць.

Як контролювати свої ліміти

Щоб уникнути неприємностей: