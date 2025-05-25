Чи чекають на ФОПів зміни з 1 червня

Із 1 квітня 2025 року ФОП 3 групи подають декларацію за новою формою (ідентифікатор F0103309), що містить розділ для вказання суми військового збору, розповідає 24 Канал.

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Вона буде діяти також у червні 2025 року. Водночас підприємці у 2025 році повинні дотримуватися оновлених вимог.

ФОПи 1 групи

Для ФОПів 1 групи щомісячні податкові зобов’язання становлять:

єдиний податок: 302 гривні 80 копійок, що дорівнює 10% від прожиткового мінімуму;

єдиний соціальний внесок: 1 700 гривень (22% від мінімальної заробітної плати);

військовий збір: 800 гривень (10% від мінімальної зарплати).

Зверніть увагу! Загальна сума обов’язкових платежів на місяць — 2 802 гривні 80 копійок.

ФОПи 2 групи

Щомісячні обов’язкові платежі для ФОПів 2 групи становлять:

єдиний податок: 1 600 гривень (20% від мінімальної заробітної плати);

єдиний соціальний внесок: 1 700 гривень;

військовий збір: 800 гривень.

Важливо! Разом це складає 4 100 гривень щомісяця.

ФОПи 3 групи

Основні податки для ФОПів 3 групи це:

єдиний податок: 5% від доходу (або 3%, якщо підприємець зареєстрований платником податку на додану вартість);

єдиний соціальний внесок: не менше 1 700 гривень на місяць;

військовий збір: 1% від доходу.

Мінімальні витрати становлять 1 700 гривень на місяць, якщо немає доходу або він незначний. Реальна сума залежить від обігу коштів.

Наприклад! Наприклад, при місячному доході у 50 000 гривень єдиний податок становитиме 2 500 гривень, військовий збір – 500 гривень, а єдиний соціальний внесок – 1 700 гривень, що разом дає загальну суму податкових платежів у 4 700 гривень на місяць.