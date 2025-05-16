Чи є обмеження щодо повторного відкриття ФОП

Серед причин закриття ФОП– тимчасові труднощі, зміна життєвих обставин, перехід на іншу форму зайнятості або навіть еміграція. Водночас з часом у ба вас може виникнути знову бажання повернутися до бізнесу. Коли і як можна знову відкрити ФОП після закриття, розповідає 24 Канал.

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На законодавчому рівні немає заборон чи часових обмежень для повторного відкриття фізичної особи-підприємця після закриття. Іншими словами, ви можете зареєструватися знову хоч наступного дня після припинення попередньої діяльності, за умови, що закриття ФОП було оформлено належним чином і всі податкові зобов'язання виконані.

Що варто врахувати перед повторною реєстрацією

Остаточне закриття ФОП

Переконайтесь, що попередній ФОП дійсно припинено в ЄДР (Єдиному державному реєстрі), а не просто призупинено. Також потрібно впевнитися, що податкова служба виключила вас з усіх реєстрів платників податків (єдиний податок, ПДВ тощо) та прийняла останню звітність.

Сплата заборгованостей

Якщо залишилися несплачені податки чи штрафи – це може ускладнити подальшу реєстрацію або викликати питання під час перевірок. Закрийте всі борги ще до подачі документів на повторне відкриття.

Вибір системи оподаткування

При повторному відкритті ФОП ви маєте право знову обрати будь-яку з дозволених систем оподаткування (загальну або спрощену). Але будьте уважні: якщо ви вже використовували спрощену систему, важливо, щоб при закритті не було порушень, які могли б обмежити повторне обрання певної групи єдиного податку.

Важливо. Повторне відкриття ФОП – це нова реєстрація, з новою датою, але з тим самим ІПН. Ваш податковий номер залишається незмінним, тому податкова все ще матиме доступ до вашої попередньої історії. Водночас, попередній ФОП не "відновлюється", а створюється новий запис.

Як відкрити ФОП повторно – покроково

Підготуйте документи:

Паспорт або ID-картку

ІПН (ідентифікаційний код)

Заяву на державну реєстрацію (через ЦНАП, нотаріуса або онлайн)

Подайте документи до держреєстратора

Це можна зробити через:

Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП)

Дію (реєстрація онлайн)

Нотаріуса, який має доступ до ЄДР

Протягом доби отримаєте підтвердження реєстрації ФОП. Після цього виберіть систему оподаткування, повідомте про місце ведення діяльності, найманих працівників (за потреби) тощо.

Питання, які вас можуть турбувати

Чи можна повторно відкрити ФОП на ту саму діяльність? Так, можете вказати ті самі КВЕДи або змінити їх — на ваш вибір. Чи буде якесь покарання за часте закриття/відкриття ФОП? Ні. Закон не обмежує кількість разів, коли ви можете відкривати або закривати ФОП. Головне – виконувати свої зобов'язання перед державою. Чи потрібно подавати якісь пояснення про причини повторного відкриття? Ні. Це ваше право — бути підприємцем тоді, коли вважаєте за потрібне.

Повторне відкриття ФОП після закриття – це абсолютно законна і нескладна процедура, яка не потребує очікування чи спеціальних дозволів. Держава не забороняє повертатися до бізнесу стільки разів, скільки потрібно.