Чи може податкова перевіряти після закриття ФОП

Насправді ж податкова може продовжити перевірку вже після офіційного закриття. 24 Канал розповідає, що саме перевіряють податківці і як до цього підготуватися.

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Навіть після державної реєстрації припинення підприємницької діяльності податкова має право:

здійснити перевірку щодо правильності нарахувань податків і зборів;

виявити наявні податкові борги;

вимагати звітність і пояснення за минулі періоди.

Що саме перевіряють

Єдиний податок або податок на прибуток

Податкова перевіряє, чи були правильно нараховані та сплачені податки за всі попередні звітні періоди. Особливо уважно – останній квартал/місяць перед закриттям.

Єдиний соціальний внесок (ЄСВ)

Цей внесок необхідно сплачувати незалежно від наявності доходу. Навіть якщо ФОП "сплячий", борги по ЄСВ не списуються автоматично. Податкова перевіряє, чи повністю сплачено внески до моменту закриття.

Податкова звітність

Всі необхідні звіти мають бути подані:

декларації (щоквартальні/річні),

звіти з ЄСВ,

ліквідаційна звітність (остання декларація).

Фінансові операції та розрахунки

У разі підозри на заниження доходу, податкова може перевірити банківські виписки, касові операції, РРО (якщо використовувався).

Документацію

Податкова може запросити:

книги обліку доходів,

договори з контрагентами,

акти виконаних робіт, рахунки-фактури тощо.

Згідно із законодавством, документи потрібно зберігати не менше 1095 днів (3 роки) з моменту припинення діяльності.

Які перевірки можливі

Камеральна перевірка – автоматична перевірка на основі поданої ліквідаційної декларації.

Документальна перевірка – проводиться за окремим рішенням податкової. Можлива навіть після закриття ФОП.

Фактологічна перевірка – у разі виявлення підозрілих або незакритих зобов'язань.

Що робити, щоб уникнути проблем Подайте усі звіти перед закриттям, включно з ліквідаційною декларацією. Варто перевірити, чи немає заборгованості по податках або ЄСВ. Скасуйте електронні ключі, щоб уникнути несанкціонованої подачі документів.

Порада. Збережіть документацію на випадок перевірки (хоча б у цифровому вигляді). Перевірте в електронному кабінеті платника податків, чи все закрито офіційно.

Чи можуть нарахувати борг уже після закриття

Таке можливо, якщо податкова виявить:

помилки у звітності;

не подані документи;

несплачені внески;

діяльність, яка не була задекларована.

Важливо. Борги не анулюються автоматично — їх доведеться сплатити навіть після ліквідації ФОП.