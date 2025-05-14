Витрати на закриття ФОП

Скільки коштує закрити ФОП у 2025 році, розповідає 24 Канал. Розбираємося у витратах, кроках і підводних каменях.

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Скільки коштує державна реєстрація закриття ФОП

Сам процес державної реєстрації припинення ФОП у Центрі надання адмінпослуг або онлайн через Дію — безоплатний. Немає держмита чи інших офіційних платежів, але є нюанси, через які з'являються витрати.

Податки й ЄСВ

Навіть якщо діяльність давно не велася, зобов'язання перед податковою залишаються. Закрити ФОП – це ще й:

подати ліквідаційну звітність (єдиний податок і ЄСВ),

сплатити всі нараховані податки — навіть за ті місяці, коли бізнес не працював,

сплатити ЄСВ за місяць, у якому подаєте заяву на закриття (22% від мінімальної зарплати).

Зауважте. Навіть якщо подаєте заяву 1-го числа, ЄСВ нараховується за весь місяць. Це обов'язково.

Додаткові витрати: послуги бухгалтера або юриста

Закрити ФОП можна самостійно, але через технічні деталі (звіти, борги, перевірки) більшість звертаються до фахівців.

Орієнтовна вартість послуг: закриття ФОП "під ключ" (зі звітністю та комунікацією з податковою) становить від 1000 до 3000 гривень.

Якщо були працівники або залишки на рахунку – вартість може бути вищою.

Що ще врахувати

Після закриття ФОП треба окремо закрити банківський рахунок. Якщо цього не зробите – банк може продовжувати нараховувати плату за обслуговування.

Якщо були– працівники, додатково подається ліквідаційна звітність по ПДВ та знімаються з обліку працівники. Також варто врахувати, що податкова може перевірити діяльність ФОП до моменту закриття, особливо якщо є питання до звітності.