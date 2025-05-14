Витрати на закриття ФОП
Скільки коштує закрити ФОП у 2025 році, розповідає 24 Канал. Розбираємося у витратах, кроках і підводних каменях.
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Скільки коштує державна реєстрація закриття ФОП
Сам процес державної реєстрації припинення ФОП у Центрі надання адмінпослуг або онлайн через Дію — безоплатний. Немає держмита чи інших офіційних платежів, але є нюанси, через які з'являються витрати.
Податки й ЄСВ
Навіть якщо діяльність давно не велася, зобов'язання перед податковою залишаються. Закрити ФОП – це ще й:
- подати ліквідаційну звітність (єдиний податок і ЄСВ),
- сплатити всі нараховані податки — навіть за ті місяці, коли бізнес не працював,
- сплатити ЄСВ за місяць, у якому подаєте заяву на закриття (22% від мінімальної зарплати).
Зауважте. Навіть якщо подаєте заяву 1-го числа, ЄСВ нараховується за весь місяць. Це обов'язково.
Додаткові витрати: послуги бухгалтера або юриста
Закрити ФОП можна самостійно, але через технічні деталі (звіти, борги, перевірки) більшість звертаються до фахівців.
Орієнтовна вартість послуг: закриття ФОП "під ключ" (зі звітністю та комунікацією з податковою) становить від 1000 до 3000 гривень.
Якщо були працівники або залишки на рахунку – вартість може бути вищою.
Що ще врахувати
Після закриття ФОП треба окремо закрити банківський рахунок. Якщо цього не зробите – банк може продовжувати нараховувати плату за обслуговування.
Якщо були– працівники, додатково подається ліквідаційна звітність по ПДВ та знімаються з обліку працівники. Також варто врахувати, що податкова може перевірити діяльність ФОП до моменту закриття, особливо якщо є питання до звітності.