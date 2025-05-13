Що таке податки із зарплати
Як це працює в Україні, які податки сплачуються і хто за це відповідає, розповідає 24 Канал.
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В Україні з офіційної заробітної плати сплачуються три основні платежі:
- Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) – 18%
- Військовий збір – 1,5%
- Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) – 22% (сплачується нараховано на зарплату)
Зауважте. Ці податки формують основні доходи до бюджету та соціальних фондів, із яких фінансуються медицина, армія, пенсії та інше.
То хто ж платить – працівник чи роботодавець
Формально – обидва, та розподіл обов'язків чітко закріплений у законодавстві.
- Податки, які вираховують із зарплати працівника: 18% ПДФО і 1,5% військовий збір – ці суми утримуються безпосередньо із зарплати працівника. Але на практиці сам працівник їх не платить – цим займається бухгалтерія роботодавця. Просто працівник отримує "на руки" вже чисту суму після всіх відрахувань.
Наприклад: якщо ви домовились про зарплату 20 000 гривень "на руки", це означає, що реальна сума, яку роботодавець витратить на вас, буде значно більшою.
- Податки, які платить роботодавець: 22% ЄСВ – сплачується додатково до зарплати працівника, і роботодавець покриває його зі своїх коштів. Це – внесок у пенсійний фонд, лікарняні, декретні тощо.
Як це виглядає на прикладі
Уявімо, що працівник має офіційну зарплату 20 000 гривень (нараховано).
- ПДФО (18%) = 3 600 гривень
- Військовий збір (1,5%) = 300 гривень
"На руки" працівник отримає: 16 100 гривень
Додатково роботодавець сплачує ЄСВ (22%) від 20 000 гривень = 4 400 гривень
Фактичні витрати роботодавця – 24 400 гривень , із яких працівник отримує лише 16 100 гривень .
Хто відповідає за сплату
Відповідальність за правильність нарахування і сплату податків повністю лежить на роботодавці. Саме він має подавати звітність до податкової, вчасно сплачувати внески та вести облік. Якщо компанія ухиляється від сплати, відповідальність несе саме вона – не працівник.
А що з ФОПами
Фізичні особи-підприємці (ФОП) сплачують податки самостійно. Це передбачає сплату єдиного податку (5% або 3% + ПДВ), ЄСВ – щомісяця фіксовану суму. Також вони самостійно подають декларації.
Якщо ви – ФОП і працюєте з замовником, то саме ви відповідаєте за свою податкову звітність, навіть якщо вам перераховують "зарплату" щомісяця.