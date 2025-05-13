Що таке податки із зарплати

Як це працює в Україні, які податки сплачуються і хто за це відповідає, розповідає 24 Канал.

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В Україні з офіційної заробітної плати сплачуються три основні платежі:

Податок на доходи фізичних осіб ( ПДФО ) – 18%

) – 18% Військовий збір – 1,5%

– 1,5% Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) – 22% (сплачується нараховано на зарплату)

Зауважте. Ці податки формують основні доходи до бюджету та соціальних фондів, із яких фінансуються медицина, армія, пенсії та інше.

То хто ж платить – працівник чи роботодавець

Формально – обидва, та розподіл обов'язків чітко закріплений у законодавстві.

Податки, які вираховують із зарплати працівника: 18% ПДФО і 1,5% військовий збір – ці суми утримуються безпосередньо із зарплати працівника. Але на практиці сам працівник їх не платить – цим займається бухгалтерія роботодавця. Просто працівник отримує "на руки" вже чисту суму після всіх відрахувань.

Наприклад: якщо ви домовились про зарплату 20 000 гривень "на руки", це означає, що реальна сума, яку роботодавець витратить на вас, буде значно більшою.

Податки, які платить роботодавець: 22% ЄСВ – сплачується додатково до зарплати працівника, і роботодавець покриває його зі своїх коштів. Це – внесок у пенсійний фонд, лікарняні, декретні тощо.

Як це виглядає на прикладі

Уявімо, що працівник має офіційну зарплату 20 000 гривень (нараховано).

ПДФО (18%) = 3 600 гривень

Військовий збір (1,5%) = 300 гривень

"На руки" працівник отримає: 16 100 гривень

Додатково роботодавець сплачує ЄСВ (22%) від 20 000 гривень = 4 400 гривень

Фактичні витрати роботодавця – 24 400 гривень , із яких працівник отримує лише 16 100 гривень .

Хто відповідає за сплату Відповідальність за правильність нарахування і сплату податків повністю лежить на роботодавці. Саме він має подавати звітність до податкової, вчасно сплачувати внески та вести облік. Якщо компанія ухиляється від сплати, відповідальність несе саме вона – не працівник.

А що з ФОПами

Фізичні особи-підприємці (ФОП) сплачують податки самостійно. Це передбачає сплату єдиного податку (5% або 3% + ПДВ), ЄСВ – щомісяця фіксовану суму. Також вони самостійно подають декларації.

Якщо ви – ФОП і працюєте з замовником, то саме ви відповідаєте за свою податкову звітність, навіть якщо вам перераховують "зарплату" щомісяця.