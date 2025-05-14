Расходы на закрытие ФЛП

Сколько стоит закрыть ФЛП в 2025 году, рассказывает 24 Канал. Разбираемся в расходах, шагах и подводных камнях.

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Сколько стоит государственная регистрация закрытия ФЛП

Сам процесс государственной регистрации прекращения ФЛП в Центре предоставления админуслуг или онлайн через Дию - бесплатный. Нет госпошлины или других официальных платежей, но есть нюансы, из-за которых появляются расходы.

Налоги и ЕСВ

Даже если деятельность давно не велась, обязательства перед налоговой остаются. Закрыть ФЛП – это ещё и:

подать ликвидационную отчётность (единый налог и ЕСВ),

уплатить все начисленные налоги - даже за те месяцы, когда бизнес не работал,

уплатить ЕСВ за месяц, в котором подаёте заявление на закрытие (22% от минимальной зарплаты).

Заметьте. Даже если подаете заявление 1-го числа, ЕСВ начисляется за весь месяц. Это обязательно.

Дополнительные расходы: услуги бухгалтера или юриста

Закрыть ФЛП можно самостоятельно, но из-за технических деталей (отчеты, долги, проверки) большинство обращаются к специалистам.

Ориентировочная стоимость услуг: закрытие ФЛП "под ключ" (с отчетностью и коммуникацией с налоговой) составляет от 1000 до 3000 гривен.

Если были работники или остатки на счете – стоимость может быть выше.

Что еще учесть

После закрытия ФЛП надо отдельно закрыть банковский счет. Если этого не сделаете – банк может продолжать начислять плату за обслуживание.

Если были– работники, дополнительно подается ликвидационная отчетность по НДС и снимаются с учета работники. Также стоит учесть, что налоговая может проверить деятельность ФЛП до момента закрытия, особенно если есть вопросы к отчетности.