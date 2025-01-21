Минимизация человеческого фактора и экономия времени

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вице-премьера, министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

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"Если вы решили изменить деятельность или планируете масштабироваться, воспользуйтесь этой услугой. Результат получаете мгновенно", – отметил министр.

Федоров отметил, что автоматизация процесса закрытия ФЛП не только ускоряет процедуру, но и устраняет влияние человеческого фактора, что обеспечивает более эффективное взаимодействие с сервисом.

Министр также пообещал сообщить о восстановлении других функций на платформе Дия в ближайшее время.

Справочно. В декабре Украина столкнулась с масштабной кибератакой на государственные реестры. Это повлекло за собой временное прекращение работы многих сервисов в Дії.