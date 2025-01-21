Почему предприниматели не могли закрыть ФЛП

В начале 2025 года многие ФЛП столкнулись с проблемами в работе Единого государственного реестра юридических лиц. В комментарии 24 Каналу бухгалтер Михаил Смокович объяснил, что из-за этого ФЛП, которые подали заявления на закрытие 31 декабря 2024 года, не знают, что делать.

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Кроме того, Смокович объясняет, что после того, как предприниматели начали подавать декларации, они могли получать сообщения о том, что их документы были не приняты.

Михаил Смокович Бухгалтер Такая ситуация случилась из-за того, что налоговые провели реструктуризацию. Поэтому отчитываться нужно уже не той налоговой, где предприниматель был зарегистрирован ранее.

Бухгалтер приводит пример со столицей, где раньше на каждый район города была отдельная налоговая. Однако на сегодня осталось только 3 налоговые.

Поэтому с начала года стало понятно, что налоговая не подтягивает правильный код Государственной налоговой инспекции (ГНИ) в декларации, а потому возникает ошибка.

Обратите внимание! Изменить код ГНИ можно вручную, ведь в кабинете плательщика есть такая возможность. Тогда во всех последующих документах код будет подтягиваться уже правильный.

Что делать, если уже подал заявление на закрытие

По словам Смоковича, такие ФЛП уже получают сообщение о закрытии, однако не у всех в кабинете плательщика стоит дата закрытия именно декабрем 2024 года.

Налоговая отвечает, что если подали заявление на закрытие 31 декабря, а в кабинете стоит дата снятия с учета датами января – стоит просто подождать. Они уже работают над решением этой проблемы.

Поэтому, если ФЛП подал на закрытие 31 декабря 2024 года, платить любые налоги за периоды 2025 года уже не нужно, ведь закрытие прошло 2024 годом,

– добавляет Михаил Смокович.

В таком случае следует подать ликвидационный отчет за 2024 год и уплатить налоги, которые еще не были закрыты в 2024 году.

Как подавать правильно декларацию

На примере ФЛП III группы с единым налогом в 5%, Смокович приводит пример, как можно подать декларацию самостоятельно в 2025 году:

Переходим в электронный кабинет налогоплательщика;

В меню выбираем "Ведение отчетности" и в левом верхнем углу выбираем год, а именно 2024 год, период подачи – год, и нажимаем кнопку "Создать";

В окне, что открывается, звездочка должна быть серого цвета, то есть неактивная, одновременно в следующем окне от этой звездочки выбираем "Прибыль", а слово "Код" остается без изменений;

После этого появятся варианты выбора, из которых нужно выбрать форму FO103308 "Налоговая декларация плательщика единого налога – физического лица – предпринимателя (для третьей группы – квартал, месяц)", которую нужно подать до 10 февраля 2025 года;

После этого внимательно проверяем, какая информация в окне "Код ГНИ", ведь у многих изменилась налоговая, в которую нужно подавать отчет;

Для того, чтобы проверить, правильно ли указан код ГНИ, заходим в меню "Учетные данные плательщика" и открываем в новой вкладке – там будет указан новый код ГНИ, который следует подавать в отчете;

Проверив код ГНИ и при необходимости изменив его, выбираем Приложение 1, ведь нужно провести начисление ЕСВ. Не подавать приложение могут только те предприниматели, которые в течение 2024 года не платили ЕСВ из-за того, что имели льготу;

В то же время Приложение 2 выбирают только те предприниматели, которые в своей деятельности используют сельскохозяйственные угодья;

Выбрав нужные Приложения, нажимаем на "Создать" для заполнения декларации. Если ваш адрес автоматически не подтянуло в декларацию, то его нужно вписать вручную. Кроме того, указываем количество работников, которые работали одновременно в течение отчетного периода;

Ниже будет отображаться список кведов, по которым предприниматель получал доход. Однако если вы заметили лишний квед, то его можно удалить, кликнув правой кнопкой "мыши" и выбрав отметку минус;

Далее указываем сумму дохода, который предприниматель получил за весь 2024 год. Кроме того, заполнить нужно еще и 13 строку, где необходимо указать сумму единого налога, которую уже начислили в 2024 году;

Не забывайте, что в декларации теперь нужно будет еще подавать Приложение 1, что касается ЕСВ.

Какие сейчас налоги для ФЛП в 2025 году

С 2025 года единый налог (ЕН) для ФЛП на упрощенной системе остался без изменений:

ФЛП I группы – до 10% от прожиточного минимума.

ФЛП II группы – до 20% от минимальной зарплаты.

ФЛП III группы – 3% от дохода (с НДС) или 5% (без НДС).

В то же время к изменениям с нового года добавился военный сбор, который теперь будут платить все ФЛП, а размер ВС будет зависеть от группы:

Для I и II групп – 10% от минимальной заработной платы на 1 января текущего года, что составляет ежемесячно 800 гривен.

Для III группы – 1% от дохода.

Важно! В 2025 году для ФЛП отменяется добровольная неуплата единого социального взноса (ЕСВ), который влияет на размер будущей пенсии и других страховых выплат. Физические лица – предприниматели должны будут платить взнос в размере 22% от минимальной зарплаты, то есть 1 760 гривен в месяц.

Таким образом, ежемесячная налоговая нагрузка на разные группы ФЛП будут выглядеть так:

I группа на едином налоге будет платить 302,80 гривен ежемесячно до 20 числа, военного сбора – 800 гривен, а также ЕСВ на уровне 1 760 гривен ежемесячно. Всего почти 3 тысячи гривен.

II группа будет платить 1 600 гривен единого налога каждый месяц до 20 числа, 800 гривен – военного сбора каждый месяц до 20 числа, и ЕСВ – 1 760 гривен. То есть ежемесячно 4 160 гривен.

III группа будет платить 5% единого налога от дохода, военный сбор – 1% от дохода, ЕСВ – 1 760 гривен в расчете на месяц.

Кроме того, предельные размеры доходов для физических лиц – предпринимателей на едином налоге также изменились с 2025 года:

ФЛП I группа – до 1 336 000 гривен в год (167 минимальных зарплат).

ФЛП II группа – до 6 672 000 гривен в год (834 минимальные зарплаты).

ФЛП III группа – до 9 336 000 гривен в год (1 167 минимальных зарплат).

Основой для расчета таких лимитов стала минимальная заработная плата на начало 2025 года, которая была заложена на уровне 8 000 гривен.