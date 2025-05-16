Есть ли ограничения по повторному открытию ФЛП

Среди причин закрытия ФЛП– временные трудности, изменение жизненных обстоятельств, переход на другую форму занятости или даже эмиграция. В то же время со временем у вас может возникнуть снова желание вернуться к бизнесу. Когда и как можно снова открыть ФЛП после закрытия, рассказывает 24 Канал.

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На законодательном уровне нет запретов или временных ограничений для повторного открытия физического лица-предпринимателя после закрытия. Другими словами, вы можете зарегистрироваться снова хоть на следующий день после прекращения предыдущей деятельности, при условии, что закрытие ФЛП было оформлено надлежащим образом и все налоговые обязательства выполнены.

Что стоит учесть перед повторной регистрацией

Окончательное закрытие ФЛП

Убедитесь, что предыдущий ФЛП действительно прекращено в ЕГР (Едином государственном реестре), а не просто приостановлено. Также нужно убедиться, что налоговая служба исключила вас из всех реестров налогоплательщиков (единый налог, НДС и т.д.) и приняла последнюю отчетность.

Уплата задолженностей

Если остались неуплаченные налоги или штрафы – это может усложнить дальнейшую регистрацию или вызвать вопросы во время проверок. Закройте все долги еще до подачи документов на повторное открытие.

Выбор системы налогообложения

При повторном открытии ФЛП вы имеете право снова выбрать любую из разрешенных систем налогообложения (общую или упрощенную). Но будьте внимательны: если вы уже использовали упрощенную систему, важно, чтобы при закрытии не было нарушений, которые могли бы ограничить повторное избрание определенной группы единого налога.

Важно. Повторное открытие ФЛП – это новая регистрация, с новой датой, но с тем же ИНН. Ваш налоговый номер остается неизменным, поэтому налоговая все еще будет иметь доступ к вашей предыдущей истории. В то же время, предыдущий ФЛП не "восстанавливается", а создается новая запись.

Как открыть ФЛП повторно – пошагово

Подготовьте документы:

Паспорт или ID-карту

ИНН (идентификационный код)

Заявление на государственную регистрацию (через ЦНАП, нотариуса или онлайн)

Подайте документы к госрегистратору

Это можно сделать через:

Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ)

Дию (регистрация онлайн)

Нотариуса, который имеет доступ к ЕГР

В течение суток получите подтверждение регистрации ФЛП. После этого выберите систему налогообложения, сообщите о месте ведения деятельности, наемных работников (при необходимости) и тому подобное.

Вопросы, которые вас могут беспокоить

Можно ли повторно открыть ФЛП на ту же деятельность? Да, можете указать те же КВЭДы или изменить их - на ваш выбор. Будет ли какое-то наказание за частое закрытие/открытие ФЛП? Нет. Закон не ограничивает количество раз, когда вы можете открывать или закрывать ФЛП. Главное – выполнять свои обязательства перед государством. Нужно ли подавать какие-то объяснения о причинах повторного открытия? Нет. Это ваше право - быть предпринимателем тогда, когда считаете нужным.

Повторное открытие ФЛП после закрытия – это абсолютно законная и несложная процедура, которая не требует ожидания или специальных разрешений. Государство не запрещает возвращаться к бизнесу столько раз, сколько нужно.