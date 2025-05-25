Ждут ли ФЛП изменения с 1 июня

С 1 апреля 2025 года ФЛП 3 группы подают декларацию по новой форме (идентификатор F0103309), содержащий раздел для указания суммы военного сбора, рассказывает 24 Канал.

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Она будет действовать также в июне 2025 года. В то же время предприниматели в 2025 году должны придерживаться обновленных требований.

ФЛП 1 группы

Для ФЛП 1 группы ежемесячные налоговые обязательства составляют:

единый налог: 302 гривны 80 копеек, что равно 10% от прожиточного минимума;

единый социальный взнос: 1 700 гривен (22% от минимальной заработной платы);

военный сбор: 800 гривен (10% от минимальной зарплаты).

Обратите внимание! Общая сумма обязательных платежей в месяц - 2 802 гривны 80 копеек.

ФЛП 2 группы

Ежемесячные обязательные платежи для ФЛП 2 группы составляют:

единый налог: 1 600 гривен (20% от минимальной заработной платы);

единый социальный взнос: 1 700 гривен;

военный сбор: 800 гривен.

Важно! Итого это составляет 4 100 гривен ежемесячно.

ФЛП 3 группы

Основные налоги для ФЛП 3 группы это:

единый налог: 5% от дохода (или 3%, если предприниматель зарегистрирован плательщиком налога на добавленную стоимость);

единый социальный взнос: не менее 1 700 гривен в месяц;

военный сбор: 1% от дохода.

Минимальные расходы составляют 1 700 гривен в месяц, если нет дохода или он незначительный. Реальная сумма зависит от оборота средств.

Например! Например, при месячном доходе в 50 000 гривен единый налог составит 2 500 гривен, военный сбор – 500 гривен, а единый социальный взнос – 1 700 гривен, что вместе дает общую сумму налоговых платежей в 4 700 гривен в месяц.