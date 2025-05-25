Ждут ли ФЛП изменения с 1 июня
С 1 апреля 2025 года ФЛП 3 группы подают декларацию по новой форме (идентификатор F0103309), содержащий раздел для указания суммы военного сбора, рассказывает 24 Канал.
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Она будет действовать также в июне 2025 года. В то же время предприниматели в 2025 году должны придерживаться обновленных требований.
ФЛП 1 группы
Для ФЛП 1 группы ежемесячные налоговые обязательства составляют:
- единый налог: 302 гривны 80 копеек, что равно 10% от прожиточного минимума;
- единый социальный взнос: 1 700 гривен (22% от минимальной заработной платы);
- военный сбор: 800 гривен (10% от минимальной зарплаты).
Обратите внимание! Общая сумма обязательных платежей в месяц - 2 802 гривны 80 копеек.
ФЛП 2 группы
Ежемесячные обязательные платежи для ФЛП 2 группы составляют:
- единый налог: 1 600 гривен (20% от минимальной заработной платы);
- единый социальный взнос: 1 700 гривен;
- военный сбор: 800 гривен.
Важно! Итого это составляет 4 100 гривен ежемесячно.
ФЛП 3 группы
Основные налоги для ФЛП 3 группы это:
- единый налог: 5% от дохода (или 3%, если предприниматель зарегистрирован плательщиком налога на добавленную стоимость);
- единый социальный взнос: не менее 1 700 гривен в месяц;
- военный сбор: 1% от дохода.
Минимальные расходы составляют 1 700 гривен в месяц, если нет дохода или он незначительный. Реальная сумма зависит от оборота средств.
Например! Например, при месячном доходе в 50 000 гривен единый налог составит 2 500 гривен, военный сбор – 500 гривен, а единый социальный взнос – 1 700 гривен, что вместе дает общую сумму налоговых платежей в 4 700 гривен в месяц.