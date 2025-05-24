Налоги ФЛП 2 группы в июне

ФЛП 2 группы ежемесячно платит единый налог в размере до 20% от минимальной заработной платы, а также военный сбор в размере 10% от минималки, передает 24 Канал со ссылкой на Дію. Это нужно будет сделать и в июне.

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Кроме этого, ежеквартально необходимо платить единый социальный взнос в размере 22% от минимальной зарплаты. Такие налоги ФЛПам 2 группы необходимо платить не позднее 20 числа текущего месяца.

Обратите внимание! Налоговую декларацию плательщика единого налога нужно подавать один раз в год, в течение 60 календарных дней с начала нового года, то есть до 1 марта.

Есть ли лимит дохода для ФЛП 2 группы

Физическое лицо-предприниматель, которое выбрало упрощенную систему налогообложения и находится на 2 группе, имеет право получать годовой доход в пределах 6,672 миллиона гривен.

Кроме того, такой предприниматель может официально трудоустраивать наемных работников, но их количество не должно превышать десяти человек.