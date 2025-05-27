Кто относится ко 2 группе ФЛП

Какие ограничения действуют, что входит в лимит, и какие последствия могут быть в случае его превышения, рассказывает 24 Канал.

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Предприниматели 2 группы – это физлица, которые:

не используют наемный труд или имеют до 10 работников;

осуществляют хозяйственную деятельность в сфере розничной торговли, общественного питания или предоставляют бытовые услуги населению;

работают преимущественно с физическими лицами, а также с другими ФЛП и юрлицами на едином налоге.

Какой лимит дохода для ФЛП 2 группы в 2025 году

По состоянию на июнь 2025 года, лимит дохода для ФЛП 2 группы остается без изменений и составляет 6 672 000 гривен (834 размеров МЗП).

Важно: речь идет именно о доходе, а не о прибыли. В расчет включаются все поступления на счета или в кассу ФЛП.

Что будет в случае превышения лимита Предприниматель должен перейти на 3 группу единого налога или на общую систему. Более того, в таком случае нужно будет уплатить 15% от суммы превышения и подать уточненную декларацию, чтобы пересчитать налоги.

Ставка ЕН для ФЛП второй группы фиксированная, привязана к показателю МЗП, и составляет 20% от ее размера, актуального на 1 января. Ставка не меняется в течение года, даже если размер минимальной зарплаты повышался. В 2025 году сумма налога составляет 1600 гривен в месяц.

Как контролировать свои лимиты

Чтобы избежать неприятностей: