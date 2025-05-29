К схемам привлекают студентов

Как сообщил руководитель управления детективов БЭБ Александр Ткачук во время рабочего совещания с представителями ГНС и Госфинмониторинга, часть таких схем реализуют через привлечение молодежи и студентов, информирует 24 Канал.

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За вознаграждение они передают свои электронные подписи и открывают банковские счета, которые затем используются для уклонения от налогов и легализации сомнительных доходов.

"Речь идет не только о налоговых потерях, но и о масштабном использовании ФЛП-статусов в незаконных финансовых операциях", – говорится в заявлении БЭБ.

Масштабы проблемы

По данным ведомства, сейчас в Украине действует около 2,1 миллионов активных ФЛП. Для эффективного реагирования на распространение теневых схем, БЭБ инициирует создание межведомственного центра противодействия налоговым правонарушениям совместно с налоговой и финмониторингом.