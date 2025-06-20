Скільки податків вираховують з зарплати

Разом вони складають 23%, пише 24 Канал з посиланням на ДПС.

Читайте також Чи має мобілізований підприємець платити податки у 2025 році

З цієї суми 18% складає податок на доходи фізичних осіб (ПДФО). Водночас 5% наразі становить військовий збір.

Важливо! Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) оплачує окремо роботодавець.

Слід також додати, що місяць страхового стажу зараховується тільки, якщо сплачується мінімальний страховий внесок. Зараз він становить 22% від мінімальної зарплати (8 000 гривень). Тобто для зарахування одного місяця стажу роботодавець має заплатити щонайменше 1 760 гривень.

Приклад: якщо людина має мінімальну заробітну плату, то тоді слід сплатити:

за ПДФО – 1 440 гривень;

за військовий збір – 400 гривень.

Зауважте! Тобто на руки людина отримає 6 160 гривень, а роботодавцю виплата такої зарплати коштуватиме 9 760 гривень.