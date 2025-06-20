Сколько налогов высчитывают из зарплаты

Вместе они составляют 23%, пишет 24 Канал со ссылкой на ГНС.

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Из этой суммы 18% составляет налог на доходы физических лиц (НДФЛ). В то же время 5% сейчас составляет военный сбор.

Важно! Единый социальный взнос (ЕСВ) оплачивает отдельно работодатель.

Следует также добавить, что месяц страхового стажа засчитывается только, если уплачивается минимальный страховой взнос. Сейчас он составляет 22% от минимальной зарплаты (8 000 гривен). То есть для зачисления одного месяца стажа работодатель должен заплатить не менее 1 760 гривен.

Пример: если человек имеет минимальную заработную плату, то тогда следует уплатить:

за НДФЛ – 1 440 гривен;

за военный сбор – 400 гривен.

Заметьте! То есть на руки человек получит 6 160 гривен, а работодателю выплата такой зарплаты будет стоить 9 760 гривен.