Должен ли мобилизованный платить налоги

Пока же если ФЛП, находясь на службе, не продолжает вести бизнес в период проведения мобилизации, начисления налогов и сборов ему не осуществляется, пишет 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Что касается налогов и сборов ФЛП, которые мобилизованы, то такие лица – на весь период их военной службы – освобождаются от начисления, уплаты и представления налоговой отчетности,

– рассказала адвокат АБ Романа Сацыка Мария Ганина.

Она добавила, что речь идет о таких типах налогов:

налог на доходы физических лиц (НДФЛ); единый налог; военный сбор.

В частности эксперта уточнила, что в составе налоговой отчетности по налогу на доходы физических лиц или единого налога.

В то же время если мобилизовали ФЛП, который имеет наемных работников, то он имеет право на время службы уполномочить другого человека осуществлять выплаты по заработной плате своим работникам.

Важно! Но в таком случае должны начисляться и удерживаться налоги и сборы с дохода в виде зарплаты наемных работников.