Какие популярные переводы не облагаются налогом

Самой распространенной категорией денежных переводов, которые не облагаются налогом, являются социальные выплаты, сообщает 24 Канал со ссылкой на Налоговый кодекс Украины.

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К социальным выплатам, которые освобождены от налогов относятся:

стипендии;

пенсии;

взносы пенсионных программ;

официальная материальная помощь;

компенсации от государства.

Кроме того, не облагаются налогом такие распространенные финансовые операции:

проценты за облигации внутреннего государственного займа;

оплата за донорство крови;

возвратная финансовая помощь;

перевод ФЛП на личную карту;

возврат основной суммы займа;

доходы от купли-продажи иностранной валюты.

Стоит знать! Даже те денежные переводы на карту, которые входят в перечень освобожденных от налогов, могут стать объектом внимания налоговой службы. Чтобы перевод действительно не облагался налогом, необходимо четко указывать назначение платежа и иметь документы для его подтверждения.

Какие переводы между родственниками освобождены от налогов

Нулевую ставку налогообложения применяют к денежным переводам между близкими родственниками. Это касается:

переводов при разводе;

финансовых операций при разделе имущества;

алиментов на детей или нетрудоспособных лиц;

компенсации за отказ от наследства.

За денежные подарки тоже не нужно платить налоги, но их необходимо правильно оформить.

При этом освобождение от налогов зависит от степени родства родственников. Не взимают налоги с переводов между родственниками первой степени:

родителями;

детьми;

родными братьями и сестрами;

бабушками и дедушками;

внуками.

Переводы от остальных родственников не освобождаются от налогообложения, в частности от свекра или тещи, зятя, невестки или двоюродных братьев и сестер.

Важно! Возврат средств за приобретенный товар не подлежит налогообложению. Поскольку потребитель получает не новый доход, а лишь компенсацию из-за несоответствия качества товара, то не должен платить налоги с этих средств.