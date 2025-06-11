Откуда налоговая знает об источниках доходов

В некоторых случаях, контролирующий орган может получить сведения о платежах, данные из банковских выписок и другую информацию, сообщает 24 Канал со ссылкой на 7eminar.

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Обратите внимание! Если происходит большое количество переводов между счетами, НБУ может предоставить соответствующую информацию в налоговую. Впоследствии осуществляется проверка. То есть, регулятор передает налоговой данные о P2P-транзакциях. В результате проверки могут быть начислены налоги как на доход: 5% военный сбор, 18% – НДФЛ.

Также проверки переводов с карты на карту могут осуществляться так:

через тайных покупателей – контрольные закупки;

раскрытие банковской тайны через судебное решение;

чеки ФКЧ-3 (они выдаются небанковскими финансовыми организациями, например, когда происходят переводы через маркетплейсы);

информационные запросы;

обмен данными между налоговой, БЭБ и финмониторингом.

Учитывайте правила финансового мониторинга и риски передачи информации органам ГНС на основе банковской деятельности. Если банк заблокирует вам счет или проводит финмониторинг, старайтесь максимально объяснить ситуацию и убедить не блокировать счет,

– рекомендуют эксперты.

Важно не игнорировать запросы налоговой. Речь идет, в частности, о письмах. Нужно помнить, что на них необходимо предоставлять ответ в течение 15 рабочих дней с момента получения.

Обратите внимание! С ответом также не нужно спешить. Подойдите к этому ответственно и предоставьте налоговой правильные аргументы.