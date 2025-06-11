Звідки податкова знає про джерела доходів

В деяких випадках, контролюючий орган може отримати відомості про платежі, дані з банківських виписок та іншу інформацію, повідомляє 24 Канал з посиланням на 7eminar.

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Зверніть увагу! Якщо відбувається велика кількість переказів між рахунками, НБУ може надати відповідну інформацію у податкову. Згодом здійснюється перевірка. Тобто, регулятор передає податковій дані про P2P-транзакції. В результаті перевірки може бути нараховано податки як на дохід: 5% військовий збір, 18% – ПДФО.

Також перевірки переказів з картки на картку можуть здійснюватись так:

через таємних покупців – контрольні закупки;

розкриття банківської таємниці через судове рішення;

чеки ФКЧ-3 (вони видаються небанківськими фінансовими організаціями, наприклад, коли відбуваються перекази через маркетплейси);

інформаційні запити;

обмін даними між податковою, БЕБ та фінмоніторингом.

Враховуйте правила фінансового моніторингу та ризики передачі інформації органам ДПС на основі банківської діяльності. Якщо банк заблокує вам рахунок або проводить фінмоніторинг, намагайтеся максимально пояснити ситуацію і переконати не блокувати рахунок,

– рекомендують експерти.

Важливо не ігнорувати запити податкової. Йдеться, зокрема, про листи. Потрібно пам'ятати, що на них необхідно надавати відповідь протягом 15 робочих днів з моменту отримання.

Зауважте! З відповіддю також не потрібно поспішати. Підійдіть до цього відповідально і надайте податковій правильні аргументи.