Податки для ФОП на загальній системі
ФОП на загальній системі сплачує три основні податки, передає 24 Канал із посиланням на Дію. А саме у червні 2025 року це:
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- податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) у розмірі 18% від мінімальної заробітної плати щокварталу;
- військовий збір у розмірі 1,5% від мінімальної заробітної плати також раз на квартал;
- а також єдиний соціальний внесок (ЄСВ), який становить 22% від мінімальної заробітної плати, що сплачується щокварталу.
Податки та збори нараховуються на чистий оподатковуваний дохід (ЧОД) – це дохід підприємця за вирахуванням дозволених витрат.