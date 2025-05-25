Податки для ФОП на загальній системі

ФОП на загальній системі сплачує три основні податки, передає 24 Канал із посиланням на Дію. А саме у червні 2025 року це:

Читайте також Як зміняться податки для ФОПів 2 групи у червні

податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) у розмірі 18% від мінімальної заробітної плати щокварталу;

податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) у розмірі 18% від мінімальної заробітної плати щокварталу; військовий збір у розмірі 1,5% від мінімальної заробітної плати також раз на квартал;

а також єдиний соціальний внесок (ЄСВ), який становить 22% від мінімальної заробітної плати, що сплачується щокварталу.

Податки та збори нараховуються на чистий оподатковуваний дохід (ЧОД) – це дохід підприємця за вирахуванням дозволених витрат.