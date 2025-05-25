Налоги для ФЛП на общей системе
ФЛП на общей системе платит три основных налога, передает 24 Канал со ссылкой на Дію. А именно в июне 2025 года это:
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- налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 18% от минимальной заработной платы ежеквартально;
- военный сбор в размере 1,5% от минимальной заработной платы также раз в квартал;
- а также единый социальный взнос (ЕСВ), который составляет 22% от минимальной заработной платы, уплачиваемый ежеквартально.
Налоги и сборы начисляются на чистый налогооблагаемый доход (ЧОД) – это доход предпринимателя за вычетом разрешенных расходов.