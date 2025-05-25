Налоги для ФЛП на общей системе

ФЛП на общей системе платит три основных налога, передает 24 Канал со ссылкой на Дію. А именно в июне 2025 года это:

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  • налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 18% от минимальной заработной платы ежеквартально;
  • военный сбор в размере 1,5% от минимальной заработной платы также раз в квартал;
  • а также единый социальный взнос (ЕСВ), который составляет 22% от минимальной заработной платы, уплачиваемый ежеквартально.

Налоги и сборы начисляются на чистый налогооблагаемый доход (ЧОД) – это доход предпринимателя за вычетом разрешенных расходов.

Когда уплачивается НДФЛ и военный сбор

НДФЛ и военный сбор надо платить ежеквартально до 20 числа месяца после окончания квартала. При этом декларацию нужно подать в течение 40 дней после завершения года.