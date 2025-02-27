Как будут наказывать бизнес за нарушения

Поэтому, отсутствие POS-терминалов неоформленные работники могут стоить бизнесу десятки и даже сотни тысяч гривен. Подробнее об этом рассказывает 24 Канал.

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За что будут штрафовать ФЛП в 2025 году

Отсутствие безналичного расчета (POS-терминала) – штраф от 1 700 до 17 000 гривен, а также дополнительно 8 500 гривен от Госпродпотребслужбы. Игнорирование запроса налоговой (непредоставление документов или ответа) – штраф 8 000 гривен (размер минимальной зарплаты на 1 января 2025 года). Нарушение требований по трудоустройству – штраф от 8 500 до 34 000 гривен. Ведение предпринимательской деятельности без регистрации ФЛП – штраф от 17 000 до 85 000 гривен. Неоформление наемных работников – штраф от 80 000 до 240 000 гривен за каждого сотрудника, в зависимости от количества нарушений. Недопуск инспектора труда к проверке – штраф 128 000 гривен. Использование фискальных чеков старого образца – штраф 100% от суммы в документе (с 1 марта 2025 года вступает в силу новый стандарт чеков). Отсутствие регистратора расчетных операций (РРО) – штраф 100% стоимости проданных без РРО товаров (150% в случае повторного нарушения).

Как избежать штрафов Чтобы не получить финансовые санкции, предпринимателям стоит: установить POS-терминал для безналичных расчетов; вовремя отвечать на запросы налоговой и предоставлять необходимые документы; легально оформлять всех работников; а также не уклоняться от проверок инспекции труда.

Заметьте. Относительно нововведений, следует помнить, что с 1 марта бизнес должен использовать новый формат фискальных чеков. Резюмируя, заметим, что бизнесу стоит заблаговременно проверить соответствие законодательным нормам, чтобы избежать значительных финансовых потерь.