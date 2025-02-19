Новый порядок представления отчетности

6 февраля 2025 года вступили в силу новые формы Налогового расчета, которые доступны для загрузки на официальном портале Государственной налоговой службы Украины. Об основных изменениях информирует 24 Канал.

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Отныне:

  • Отчеты по НДФЛ и ЕСВ подаются ежемесячно.
  • Конечный срок подачи расчета за каждый месяц – 20 число следующего месяца.
  • Последний квартальный отчет за IV квартал 2024 года следовало подать до 10 февраля 2025 года по старой форме.

Что нужно знать для подачи отчетов

Обновленные формы – обязательное использование новых бланков для расчета налоговых обязательств. Расчеты с типом "Уточняющий" оформляются исключительно по обновленной форме. Своевременная подача – несвоевременная отчетность может привести к штрафным санкциям.